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Nisan yağmuru hazırlıksız yakaladı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da sıcak havada tişörtle gezen vatandaşlar, Nisan yağmuruna hazırlıksız yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da sıcak havada tişörtle gezen vatandaşlar, Nisan yağmuruna hazırlıksız yakalanınca ıslanmaktan kurtulamadı.


Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Şanlıurfa için yaptığı yağış uyarısı sonrası akşam saatlerine doğru il merkezinde vatandaşlar yer yer etkili olan yağmura yakalandı. Vatandaşlar, hazırlıksız yakalandıkları yağmurdan korunmak için pasaj içlerine, mağazalara, çatı altlarına sığındı. Sokağa hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmur altında yürümeye devam etti.

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