Nostaljik minibüs gençlerin ekmek kapısı oldu

Bir zamanlar trafikte adından söz ettiren minibüsler şimdi ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gençlerin ekmek kapısı oldu.

Gençler tarafından uygun bir fiyatla alınarak ilçe merkezine getirilen nostaljik araçlarda köfte, ızgara ve kumru gibi çeşitli yemek türleri yapılıyor. Gece geç saatlere kadar vatandaşlara hizmet veren nostaljik araçlar, gençler için yeni bir ekmek kapısı oldu. Daha önce işsiz olduğu için başka illerde çalışmak zorunda kaldığını belirten 23 yaşındaki Yusuf Gez, nostaljik bir araç alarak kendi iş yerinin sahibi olduğunu belirterek, ''Yıllarca gurbete çalışmaya gitmek zorunda kalıyordum. En son Antalya'ya çalışmaya gittiğimde böyle bir işin yapıldığını gördüm. Neden bizim memlekette de yapılmasın diye düşündüm ve 20 bin Türk Lirası'na İstanbul'dan bulduğum nostaljik aracı Siverek'e getirip çalışmaya başladım. Borçla başladığım işimi kurarak insanlarımızın rahat, güvenli ve sağlıklı bir şekilde zamanlarını geçirebileceği bir ortama kavuşturdum. Yaklaşık 6 aydır işlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Pandemi süreci tabi ki bizi de etkiledi. Gündüzleri genellikle çalışmıyoruz ama gece geç saatlere kadar vatandaşların da ilgisi olduğu için hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Yaptığım iş ile geçimimi sağlıyorum

Kumru ve köftecilik iş yerini işleten bir çocuk babası 23 yaşındaki Yusuf Gez, "Çalışmanın ne ayıbı var ne de yaşı. Ben genç olabilirim. Bazı arkadaşlarım bu işi yapmaktan çekiniyorlar. Çalışmak kadar güzel bir şey yoktur. Çok şükür bu işle ailemi geçindiriyorum. Bu işi yapmaktan ve mesleğimi yürütmekten gurur duyuyorum'' şeklinde konuştu.

Vatandaşların uğrak yeri haline geldi

Daha önce ilçede böyle yerlerin olmadığını belirten Turan Açık ise "Köfte ve kumru yiyecekleri gençler için maddi olarak uygun bir fiyat oluyor. Genellikle gece geç saatlere kadar açık olduğu için uğrak bir yer. Nostaljik olarak da güzel bir ortam. Hem dinleniyoruz hem de böyle güzel bir ortamda yemek yeme imkanımız oluyor. Genç esnafımızın emek vererek hazırladığı bu güzel ortamdan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.