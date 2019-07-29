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Nuh Aşkın Karaköprü Belediyespor'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren TFF 3.

lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor savunmasını güçlendirmek için Kırklarelispor'dan tecrübeli stoperi Nuh Aşkın'ı transfer etti


TFF 3. lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı siyahlı ekip TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'dan tecrübeli stoper Nuh Aşkın'ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve profesyonelliğe yükselen 29 yaşındaki stoper Nuh Aşkın TFF 2. Ligde 211 maça çıkarken 10 gol attı. Nuh Aşkın Turgutluspor, Gaziosmanpaşa, 1922 Konyasppor, Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor ve Kırklarelispor takımlarında forma giydi.

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