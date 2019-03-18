İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Piyano Günleri’ kapsamında unutulmaz bir konser verdi.

Ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri' kapsamında unutulmaz bir konser verdi. Shikhiyev konserde 'Urfa Divanı'nı piyano ile icra etti


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Piyano Günleri' etkinlikleri kapsamında, ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev Şanlıurfa'da konser düzenledi. Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Sahneye çıkan ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, birbirinden güzel eserleri icra ederken, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Shikhiyev konser sonunda davetlilere sürpriz yaparak, Urfa Divanı'nı ilk kez piyanoyla icra etti ve uzun süre ayakta alkışlandı.


Piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Shikhiyev, "Kökleri tarihin en derinlerine kadar dayanan böylesine bir şehirde ve yine böylesine tarihi bir mekanda konser vermek benim için çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.