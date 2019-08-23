İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunluk yangınında faciadan dönüldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın odunluğunda çıkan yangın korkuya neden olurkeni odunluktaki piknik tüpünün şans eseri patlamaması faciayı önledi.


Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi'nde bir apartmanın odunluk kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alırken, yangının çıktığı odunluktaki piknik tüpü şans eseri patlamadı.


Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangında can kaybı yaşanmazken, odunlukta hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.