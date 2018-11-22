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Odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da bir evin üst katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir evin üst katındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Topdağı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Mehmet Ş.'ye ait 2 katlı evin üst katında bulunan odunlukta yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, sokağa giremeyince uzun bir hortum çekti. Yangına müdahale eden ekipler kısa sürede söndürmeyi başardı.


Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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