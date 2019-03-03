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Odunlukta çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da bir evin üstündeki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da bir evin üstündeki odunlukta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesinde yaşandı. Bir evin üstündeki odunlukta yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında barakanın içindeki odunların yandığı belirlendi.

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