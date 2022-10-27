İhlas Haber Ajansı

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Öğrenci servis şoförlerine seminer verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması çerçevesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taşımalı eğitim uygulaması çerçevesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.


Siverek Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, Mehmetçik İlköğretim Okulu Konferans Salonunda yapılan bilgilendirme seminerine ilçe genelinde taşıma servisi şoförlüğünü yapan sürücüler katıldı.


Bilgilendirme seminerinde emniyet kemerinin önemi, okul servis araçları hizmet yönetmenliği, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kuralları ile ilgili konular aktarıldı.

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