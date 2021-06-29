Öğrenci ve velilerden Kuş'a teşekkür

Sanata ve tiyatroya gönül veren gençlerin katıldığı kurslar, Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitmenler tarafından Eyyübiye Belediyesi Batıkent mahallesi Kültür Merkezinde veriliyor. Pandemi koşulları da dikkate alınarak düzenlenen kurslarda; nefes, diksiyon, sahne, hareket gibi uygulamalı eğitimin yanı sıra tiyatro tarihi ve karakter çözümleme gibi kuramsal eğitimler de veriliyor. Kurslara katılan gençler ve veliler sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Kurslara katılan ve eğitimler alan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.