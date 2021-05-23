Öğrenciler Başkan Canpolat ile hayallerine kavuşuyor

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın, gençlerin eğitimine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kursu, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) az bir süre kala yoğunlaştırılmış programla devam ediyor. Sayısal ve eşit ağırlık alanlarında yürütülen hazırlık kurslarında, öğrencilerin hedeflerine ulaşmaları için her türlü imkan sağlanıyor. Ders aralarında çözemedikleri sorularla ilgili de eğitmenlerinde yardımlar alan öğrenciler, kendilerine sağlanan imkândan dolayı Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler.

Özel yetenek sınavlarına hazırlanıyorlar

Konservatuar, müzik öğretmenliği ve güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına girecek öğrenciler için de, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan hazırlık kursları da devam ediyor. Müzik öğretmeni Hızır Çelik tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde verilen kursta öğrenciler, şan, bağlama, gitar ve ses eğitimi alıyor.