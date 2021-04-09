Öğrenciler güneşli havada okuma şenliğinde kitap okudu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Beğdeş ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler, güneşli havada kitap okudu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Beğdeş ilk ve ortaokul idaresi, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla, ‘Okuma Şenliği' etkinliği düzenledi.

Baharı ve güneşli havayı fırsata çeviren öğretmen ve öğrenciler, okul bahçesi dışında çimenler üzerinde oturarak yaklaşık 2 saat topluca kitap okudu. Okudukları kitaplar üzerinde değerlendirmelerde yapan öğrenciler, kitapla iç içe olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yaptıkları etkinlik hakkında açıklamada bulunan Beğdeş ilk ve ortaokul Müdürü Mehmet Çiftel,” Okulumuzda sık sık öğrencilerimize kitap alışkanlığını kazandırmak amacıyla etkinlikler yapıyoruz. Bu defada bahar ve güneşli havayı fırsata çevirmek istedik ve ‘Okuma Şenliği'ni düzenledik. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte kırda piknik havasında okumamızı gerçekleştirdik. Güzel bir çalışma ve etkinlik olduğuna inanıyorum” dedi.