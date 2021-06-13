Öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaşıyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlerin hayallerine kavuşmaların sağlayacaklar kurslarla çalışmalarına devam ediyor. Üniversite hazırlık kurslarının yanı sıra, gençler için kütüphaneler de Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla eğitime yönelik desteklerini arttırarak devam ettiren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına az bir süre kalan kütüphanelerin mesai saatlerini de 08.00-18.00 olarak revize etti.

Beden Eğitimi Yüksekokullarına hazırlanan gençler için de özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları devam ediyor. 11 Nisan Spor Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, gençler alanında uzman antrenörler tarafından sportif eğitimler alıyor.

Gençler, Haliliye Belediyesi'ne ve Başkan Mehmet Canpolat'a kendilerine sağladıkları imkandan dolayı da teşekkür ettiler.