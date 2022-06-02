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Öğrenciler hayallerine kütüphanelerde hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Hilvan ilçesine kazandırdığı 2 katlı modern Kütüphane de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Hilvan ilçesine kazandırdığı 2 katlı modern Kütüphane de öğrenciler, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanıyor.


Öğrenciler, Hilvan İlçesindeki Kütüphane de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) denemeleriyle sınavlara hazırlanıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan İlçesinde hizmete açılan 2 katlı kütüphaneye gelen öğrencilere daha sakin bir ortamda sınavlara hazırlanma olanağı sağlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, Üniversite sınavlarına hazırlanan lise öğrencilerine test ve deneme desteği sağlıyor. Genç nesillerin geleceğe iyi bir şekilde hazırlanmaları amacıyla eğitime büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde 11 kütüphane ile öğrencilere hizmet veriyor.

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