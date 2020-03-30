İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrenciler Korona virüse dikkat çektiler

Şanlıurfa’da ilkokul öğrenciler korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yaptı.

Şanlıurfa'da ilkokul öğrenciler korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yaptı.


Türkiye'de etkisine alan korona virüs salgınına karşı “Evde kal” çağrısı uyarıları yapılırken, bir uyarıda minik öğrencilerden geldi. Haliliye İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde çektikleri görüntülerle herkese “Evde kal” çağrısı yaptılar. Öğrenciler, "Evde kal" çağrısına katkıda bulunmak amacıyla evlerinde, "Evde kal, evde hayat var”, "Sağlığınız için evde kalın Türkiye", "Yeniden bir araya gelebilmek için ayrı kalıyoruz, evde kal Türkiye", "Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir, evde kal Türkiye" gibi sosyal mesaj içeren ifadelerle dikkat çekti.


Öğretmen Behiye Tüysüz Çakmak desteğiyle salgın hastalığa karşı dikkat çekmek için öğrencilerin evlerinde çekilen görüntüler takdir topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.