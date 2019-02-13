Öğrenciler sinema ile buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gençlerin moral ve motivasyonunu arttırmaya yönelik düzenlenen eğitim projesi kapsamında 250 öğrenciye daha sinema etkinliği düzenlendi. Sinema etkinliğine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, Kültür Sanat Şube Müdürü Coşkun Azzad Birinci, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik ile ilgili bir değerlendirme yapan Kültür ve Turizm Daire Başkanı Suphi Çiçek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak liselerimizde okuyan öğrencilere sosyal aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktivitelerde öncelikli hedefimiz eğitim alanındadır. Eğitimi de faydalı etkinliklerde düzenleyerek eğitimin güzelliğini ortaya koymayı amaç edindik. Öğrencilerimize yönelik de faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu anlamda bizler de kitap, sinema, tiyatro, kütüphanemizle, gezi programları ve sosyal faaliyetlerle sosyal belediyeciliği yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de yaklaşımlarından dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.