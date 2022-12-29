Öğrenciler tarihi müzede öğreniyor

Haliliye Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından gençlerin kültürel ve tarihi bilgilerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen “Haydi Çocuklar Müzeye” Projesi devam ediyor. Müze Gezisi İşbirliği Projesi çerçevesinde gençlerin kültürel etkinliklerinin ve bilgilerinin artırılması için Haliliye ilçe sınırlarında bulunan okullarda eğitim gören çocuklar, müzeye taşınıyor. Neolitik Çağ'ın en nitelikli müzesi ve Türkiye'nin en büyük müze kompleksi olan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile geçmişe yolculuk yapan çocuklar, hem tarihlerini öğreniyor hem de kazandıkları bilgilerle geleceklerini inşa ediyor. Kırsal ve merkez ayrımı yapılmaksızın Haliliye ilçe sınırlarındaki tüm okullarda devam eden proje, son olarak Yeşilurfa İlkokul öğrencilerinin müzeye götürülmesiyle devam etti. Haliliye Belediyesi tarafından okullarından alınan çocuklar, yapılan ikramın arından Şanlıurfa Müzesine götürüldü. Burada dönem dönem ayrılan çağları inceleyen çocuklar, tarihle ilgili bilgilerini pekiştirdi. Hem öğrenen hem de dönemleri görme fırsatı bulan minikler, kendilerine sağlanan bu imkan dolayısıyla Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öte yandan, öğrencilerin tarihlerini öğrenmesi amacıyla hayata geçiren “Haydi Çocuklar Müzeye” Projesinin periyodik olarak devam ettiği kaydedildi.