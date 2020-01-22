Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde geçiriyor

Haliliye Belediyesi, eğitime destek kapsamında da faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezlerinde bulunan kütüphaneler ve okuma salonları yarıyıl tatiline giren başta üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışma adresi oldu. Kütüphane ve okuma salonlarını dolduran öğrencilere rahat ve sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı buluyor. Tüm öğrencilerin tamamen ücretsiz yararlandığı eğitim merkezlerinde temizlik ve güvenlik konuları ön planda tutuluyor. Yarıyıl tatilini ders çalışarak geçirmek isteyen öğrenciler Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphaneler ve okuma salonları, saat 08.00 - 20.00 saatleri arasında ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet veriyor.