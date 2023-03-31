Öğrenciler trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ekipleri, okulda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Ceylanpınar ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kırsalda faaliyet gösteren okulları bir bir ziyaret ederek trafik eğitimleri veriyor. Ekiplerin yaptığı eğitimler çerçevesinde son duraklarından bir tanesi ise kırsal Saraççeşme Mahallesi oldu. Okul bahçesine kurulan mobil eğitim aracı ile öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik konusunda eğitim verildi. Düzenlenen eğitim programı ile minik öğrencilere trafik ışıkları, kurallar, levhalar ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı. Eğitime katılan öğrenciler hem eğlendiklerini hem de trafik kuralları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyerek, etkinliği düzenleyen ekiplere teşekkür etti.