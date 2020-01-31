Öğrenciler yarıyıl tatilini bilim ve teknolojiyle değerlendiriyor

Karaköprü'de öğrenciler bilim ve teknoloji ile tanışıyor. Karaköprü Belediyesi tarafından açılan STEM ve bilim merkezinde yarıyıl tatilini değerlendirmek için öğrencilere geleceğin mesleklerinden olan stem ve robotik kodlama eğitimi veriliyor.

Açılan kurslarda gençler bilimle tanışırken, kodlama ve robotik tasarım öğrenerek geleceğin mühendisleri olma yolunda ilk adımı atıyorlar. Öğrenciler kurslardan çok memnun olurken, bu imkanı kendilerine sağlayan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. STEM Eğitmeni Ayşe Subaşı, öğrencilerin hem bilimle ve teknolojiyle tanışması hem de yarıyıl tatilini değerlendirmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu Stem merkezinin kurulmasını sağlayan Karaköprü Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burası Karaköprü ilçesi için gerçekten donanımlı bir yer ve buradaki çocukların gelip eğitim alması çok umut verici, sevindiricidir. Çocukların buradaki kaynaklardan yararlanarak bilim ve teknolojiyle tanışması çok güzel bir durum" diye konuştu.

STEM ve robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere android uygulama geliştirme, drone yapımı, kodlama, temel elektronik, robotik, 3D tasarım ve 3D üretim eğitimleri veriliyor.