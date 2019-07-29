Öğrenciler yaz tatilini dolu dolu yaşıyor

Yaklaşık 350 öğrencinin kayıt yaptırdığı TÜGVA Siverek Temsilciliği bu alanda Şanlıurfa ilçeleri arasında birinciliği elde etti. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Mehmetçik, İsmet Paşa ve Halit Gülpınar okullarında faaliyetleri sürdürülen yaz okuluna katılan öğrencilere temel derslerin yanı sıra değerler eğitimleri de veriliyor. Çeşitli spor dalları kurslarının yer aldığı yaz okulunda öğrencilere ata oyunları olan Matrak ve Mangala eğitimleri de veriliyor.

Spor saatinde basketbol ve futbolun yanı sıra savunma sanatları sporuyla yetenekleri sergileyen çocuklar, bir yandan eğlenirken öte yandan öğreniyor.

Bir ülkenin geleceğine yön vermesinin ancak çocukların aldığı eğitimle mümkün olabileceğini dile getiren TÜGVA Siverek Ortaokul temsilcisi Yaşar Ködür, hedeflerinin şuurlu gençler yetiştirmek olduğunu söyledi. Yaz okulundaki öğrencilerinin iyi bir eğitim almaları için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirten Ködür, şu ifadeleri kullandı:

“Vatanına, milletine, bayrağına ve dinine bağlı şuurlu gençlerin yetişmesi hepimizin temennisidir. Bu noktada herkesin elinden geleni ortaya koyması gerekiyor. TÜGVA Siverek Temsilciliği olarak ekibimizle devletimizin verdiği eğitimi desteklemek ve çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu yaşamaları için bir çalışma içerisine girdik. Gerek Kaymakamımız Sayın Mustafa Çiftçiler'e gerek Belediye Başkanımız Sayın Şeyhmus Aydın'a ve diğer kurumlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Ködür ayrıca kurs ve bina konusunda destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Öte yandan, devam eden yaz okullarını ziyaret eden Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol ve Cumali Karavar, çeşitli kurslarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli ikramlarda bulundu.