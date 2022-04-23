Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi

Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimlerinin ardından 23 Nisan'a hazırlanan öğrenciler, atıklarla yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defile ile sergiledi.

Haliliye Belediyesi'nin öğrencilere aşıladığı Sıfır Atık Eğitimleri meyvesini veriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye'de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları bu projelere dahil etmeye devam ediyor. Geri dönüşümü bilincini çocuklara aşılayan Haliliye Belediyesi, okullarda verdiği sıfır atık eğitimlerinin geri dönüşünü anında alıyor. Miniklere atıkların geri dönüşüme kazandırılması için verilen eğitimin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir defile düzenlendi. Öğrenciler evlerindeki atıkları fikirlerini kullanarak kıyafetlere dönüştürürken, bu kıyafetler 23 Nisan sıfır atık defilesi ile sergilendi. Öğrencilerin birçok materyalden elde ettiği ve dans ederek sergilediği ürünler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren okul yöneticileri ise çevreye duyarlı bireyleri yetişmesi için katkı sağlayan Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkürlerini iletti.