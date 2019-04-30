Öğrencilerden anlamlı kermes

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, maddi durumu iyi olmayan okul arkadaşlarına destek olmak için kermes düzenledi.

Geçtiğimiz yıl Afrika'da suyu su kuyusu açmak için kermes düzenleyen Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bu senede ailelerinin maddi durumu iyi olmayan arkadaşlarına Ramazan ayında, yardım paketleri dağıtmak amacıyla kermes düzenledi. Okul bahçesinde kurdurdukları çadırda, evde yaptıkları değişik yöresel yemek, tatlı ve içecekleri satışa sunan öğrenciler, sattıkları ürünlerin parasını tek bir kasada topladı. İlçede yaşayan vatandaş ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği kermeste, özelikle Siverek taze peynirinden yapılan Katmer, çiğköfte ve lahmacun en çok ilgi gören ve tükenen ürünler arasında oldu.

İlk gün satılan ürünlerden yaklaşık 5 Bin lira elde edilen kermes, 2 gün devam edecek.