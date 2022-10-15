Öğrencilerden Canpolat'a teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlarla geleceğe hazırlanıyor.

Belediye bünyesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ile Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezinde bulunan kütüphaneler, üniversiteye hazırlanan gençlerin uğrak adresi oluyor. Burada sunulan imkanlarla sessiz ve nezih bir ortamda ders çalışma fırsatı bulan öğrenciler, soru çözümleriyle eksik konularını tamamlıyor. Yıl boyu kütüphane ve eğitim merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan gençler, kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından periyodik olarak yapılan deneme sınavlarıyla da temellerini oluşturuyor. Alan Yeterlilik Deneme Sınavı (AYT)ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile kendilerini ölçme şansı bulan öğrenciler, böylelikle eksik konularını da tamamlama şansı yakalıyor.

Belediye bünyesindeki 3 kütüphanede düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla üniversite hedeflerine emin adımlarla hazırlandıklarını ifade eden gençler, emeği geçenlere teşekkür etti.