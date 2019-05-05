Öğrencilerden Piazza'da sergi

Liseli öğrenciler, tuval üzerine röprodüksiyon çalışmaları, 100 kat vernik, taş boyama kompozisyonları, porselen boyama, atık materyal, modern kanaviçe ve rölyef (kabartma) eserlerini Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdular.

Piazza'nın ortak kullanım alanında açılan sergide, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları eserler yer aldı. Görenleri hayran bırakan eserlerin yer aldığı sergiye öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve velilerin yanı sıra çok sayıda sanatsever büyük ilgi gösterdi. Sergi, sanat eserinin aslına uygun kopyasının özel basım yöntemi ile çoğaltılmasıyla hazırlanan tuval üzerine röprodüksiyon çalışmaları, 100 kat vernik, taş boyama kompozisyonları, porselen boyama, atık materyal, modern kanaviçe ve rölyef (kabartma) çalışmalarından oluştu.

Okulun Görsel Sanatlar Öğretmenleri Osman Batur İnan ve Gizem Yoltay, serbest düşünce akışının gerçekleştiği aktivitelerin, çocukların hayal gücünün geliştirilmesinde fayda sağladığını, ayrıca karar verme/bir problemi çözme becerisini geliştirildiğini, atölye çalışmalarında bunlara önem verdiklerini söyledi.