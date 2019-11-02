Öğrencilere yönelik sıfır atık eğitim uygulaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün eşi Betül Beyazgül, öğrencilere yönelik eğitim uygulamalarına katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçe ilkokul ve ortaokullarında düzenlenen 'Sıfır Atık Projesi' eğitim uygulamaları sürüyor. Eğitimlerin bu haftaki durağı olan Eyyübiye ilçesine bağlı Yamaçaltı İlk ve ortaokulundaki uygulamalara gençlerin ilgisi yine yoğun oldu.

Programa Başkan Eşi Betül Beyazgül ile birlikte Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven de katılım gösterdi.

Uygulamada çocuklara çevre kirliliğinin önüne geçmek ve atıkların tekrardan değerlendirilmesine yönelik eğitimler düzenlenirken, programın ardından Başkan Eşi Betül Beyazgül öğrencilere kitap ve hediye setleri dağıttı. Okulda ana sınıfı dersliklerini de gezerek kırtasiye seti hediye eden Başkan Eşi Beyazgül daha sonra çocuklarla birlikte ağaç dikerek, çevre duyarlılığı üzerine gençlerle sohbet etti. Çocukların asker selamı vererek toplu fotoğraf çekimi yaptığı program, önümüzdeki süreçlerde yine farklı ilçelerde ilkokul ve ortaokullarda devam edecek.