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Öğrencilerin folklor gösterileri renkli görüntülere sahne oldu

Şanlıurfa’da bölgesel halk oyunları yarışmasına katılmak için birbirleriyle yarışan folklor ekibi öğrencilerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'da bölgesel halk oyunları yarışmasına katılmak için birbirleriyle yarışan folklor ekibi öğrencilerin gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.


Bölgesel alanda düzenlenecek olan halk oyunları yarışması için dereceye girecek olan okullar 11 Nisan Kapalı Spor salonunda birbirleriyle yarıştı. Şanlıurfa merkez ve ilçelerdeki 23 okuldan 4 farklı kategoriden katılım sağlayan folklor ekibi öğrenciler, birbirileriyle kıyasıya yarıştı. Hakem gözetiminde jüri üyelerinin puan verdiği halk oyunları gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Nuri Talaşık, öğrencilerin iyi hazırlandığını aktararak, “Okullar arası halk oyunları yarışması düzenliyoruz. Toplamda merkez ve ilçelerden olmak üzere 23 okulumuzdan folklor ekibi öğrenciler yarışıyor. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinden oluşuyor. Burada dereceye girecek olan okullarımız bölgesel alanda düzenlenecek yarışmada Şanlıurfa'yı temsil edecek. Buradaki amaç, Şanlıurfa halk oyunlarını yaşatmak ve birlik beraberlik içerisinde gelecek nesillere aktarmaktır. Burada dereceye giren olan öğrencilerimize Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan kupa ve madalyaları takdim edilecek” ifadelerini kulandı.


Çeşitli okullardan katılım sağlayan öğrenciler, dereceye girmek için aylar öncesinden çalıştıklarını belirterek bölgesel alanda düzenlenecek olan halk oyunları yarışmasında Şanlıurfa'yı temsil etmek istediklerini söyledi.

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