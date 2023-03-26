Öğrencilerin hafızlık heyecanı

Hilvan'da okulda aldıkları eğitimi tamamlayarak hafız olan öğrenciler için program düzenlendi.

Hilvan El Cezeri İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şiirlerin okunmasıyla devam etti. Hafız adayı öğrenciler tarafından hadisler okundu ve hafızlık mertebesine ulaşan öğrenci tarafından “Hafız olmak” adlı şiir seslendirildi.

Programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, hafızların yetişmesinde büyük emek sarf eden öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Konuşmanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, hafızlığını tamamlayan iki öğrenciyi ödüllendirdi. Hafız öğrencilerin yetişmesinde emekleri olan öğretmenlere de plaket takdim edildi. Hafızlık yolunda ilerleyen öğrencilere de motivasyonlarını artırmak amacıyla çeşitli hediyeler verildi.