Öğretmenler Günü Şanlıurfa'da kutlandı

Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak "Eğitimde iyi örnekler Şanlıurfa çalıştayı" düzenlendi. Daha sonra ise Milli Eğitim Müdürlüğü önünden Urfa Bisiklet Topluluğu tarafından organize edilen Öğretmenler Günü Bisiklet Turunun startı verildi.

Öğretmenler Günü etkinlikleri Milli Eğitim Konferans Salonundaki programla devam etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, eğitim ve öğretim konusunun Türkiye Cumhuriyeti için en önde gelen konu olduğunu belirterek, bu önemin Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana süre geldiğini kaydetti. "Meydanlarda savaşları kazanmış olsak da asıl kazanımı kültür ve eğitimde elde etmeliyiz" diyerek konuşmasını sürdüren Vali Erin, "Son on beş yılda bunun farkına vararak yeni arayışlar içerisindeyiz. Gelişmiş batının karşısında kendisine güvenen ve bir o kadar tevazu sahibi bir nesle ihtiyacımız var. Bilim ve teknolojide kendisini geliştirmiş ancak milli ve manevi duygulardan yoksun bir neslin de bize bir faydası olamaz. Medeniyet birikimini, tarih bilincini ve inancını bilimle yoğurabilmiş bir nesle ihtiyacımız var. Bugün bunun günüdür. Bu fırsatlar elimizde var. Bunu başarmamanın hiçbir haklı nedeni olamaz. Eğitim altyapısını güçlendirmek için kamu kaynaklarıyla son iki yılda yaptıklarımız ortada. Bunun yanında sivil toplumla da bunu daha da güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ancak eğitim sadece fiziki ortamlardan ibaret değildir. Öğretmenlerimizin yapabilecekleri şu anda yapabildiklerinden ibaret değildir. Fedakarlık göstererek yaptıklarını daha yukarılara taşıyacaklarına inancım tamdır" diye konuştu.

Program Vali Abdullah Erin tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin takdimi, şiir dinletisi, barkovizyon gösterileri, koro dinletisi, tiyatro gösterisi ve aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından sona erdi.