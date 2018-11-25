Öğretmenler için pedal çevirdiler

Şanlıurfa'da daha önce bir çok aktiviteye katılan bir grup bisikletçi, bu kez öğretmenler için pedal çevirdi.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde start alan bisiklet turu öncesi bir açıklama yapan Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) Başkanı Mehmet Aslan, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayarak,'' Öğretmenlik mesleğini icra eden öğretmenlerimizi onurlandırmak, öğretmenlerimizin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek için bugün bisikletlerimizle öğretmenlerimiz için pedal çevireceğiz” dedi.

Urfa Bisiklet Topluluğu üyesi 40 kişilik grup İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden başladıkları 24 Kasım Öğretmenler Günü turunu belirlenen güzergahlardan geçtikten sonra tamamladı.