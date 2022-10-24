Okul çıkışı çatışmanın ortasında kaldılar: 1 ölü, 10 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, 3'ü öğrenci 10 kişi de yaralandı. O dehşet anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Viranşehir ilçesinde yaşandı. Okullar bölgesi olarak adlandırılan Ceylanpınar ilçesi yolu üzerinde akraba iki grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlarını çeken taraflar birbirlerine ateş açtı. Öğrenciler de yaşanan silahlı çatışmaya okul çıkışı yakalandı. Yaşanan silahlı çatışmanın ortasında kalan lise öğrencileri Sümeyye Yeten (16), Huzur Y. (13), Ömer Faruk Ç. (14) ve Bünyamin Ş. (14) mermilerin hedefi oldu. Yaralanan öğrenciler ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen öğrencilerden Sümeyye Yeten kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çatışmada ayrıca kavga eden her iki taraftan Ali D. (19), Mehmet D. (49), Hakkı D. (37), Ahmet D. (37), Zeki D. (37), Hamza D. (63) ve Suphi D. (42) de yaralandı. Yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları kamerada

Bindikleri servis aracı çatışmanın ortasında kalan öğrenciler büyük korku ve panik yaşadı. Servis şoförü araçtakilerin zarar görmemesi için büyük çaba harcarken, öğrenciler korku içerisinde şoföre seslenerek bölgeden uzaklaşmasını istedi. Silah sesleri arasında servis aracını geri döndüren sürücü bölgeden uzaklaşmayı başarırken, kavga anı ve öğrencilerin yaşadığı panik kameralara yansıdı.

Polis kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı

Kavga nedeniyle olay yerine giden polis ekipleri, tarafları ayırmak için büyük çaba sarf etti. Polis havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.