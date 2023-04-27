Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu basarak 3 kişiyi yaraladı. Saldırı anı cep telefonuyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesindeki özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde yaşandı. İddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı. Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.