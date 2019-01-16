Okul koridorunu botanik bahçeye çevirdiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler fırça darbeleriyle okul koridorunu adeta bir botanik bahçeye çevirdi.

Siverek Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri, Biyoloji Öğretmeni Fehmi Özmodanlı öncülüğünde okul koridorları ile duvarlarında doğal yaşama ait hayvan, ağaç, çiçek. çalı gibi resimler çizerek boyadı. Okul koridorları adeta botanik bir bahçeye dönüştü. Çizim ve boyama yanı sıra atık malzemelerden çiçekler için oluşturdukları raflar, kitap okuma köşesi ile okul koridoru otantik bir görünüme kavuşturuldu.

Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mustafa Akyol,”Öğretmen ve öğrencilerle birlikte doğal hayatı koridorlarımıza taşımak istedik. İşte timsah, penguen, panda gibi resimler çizdik. Amacımız okulumuzun güzelleşmesi, biyolojiyi sevmeyen öğrencilerde daha fazla ilgi uyandırmaktır. Güzel bir çalışma ile koridordan doğal bir görsel oluştu. Bir köşemizde kitap okuma köşesini oluşturduk, çok güzel oldu” dedi.

Öğrencilerin fikrini alarak böyle bir çalışma başlattıkları için okul idaresine teşekkür eden on birinci sınıf öğrencisi Emine Kanteli,”Bu koridorumuz yaptığımız biyoloji müzenin devamıdır. Koridorlarımıza doğanın çeşitli canlılarını yansıttık, güzel olduğunu ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Veysel Kalkan,”Öğrencilerimizle birlikte okul koridorumuzu doğanın kendisine çevirmeye çalıştık. Böylece okulumuzu öğrencilere daha fazla sevdirmek ve doğa bilimini aşılamayı amaçladık. Öğrencilerin emeği olduğu zaman daha fazla değerli oluyor, öğrencilerde farkındalık geliştirdik” diye konuştu.