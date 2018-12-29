Okul kütüphanelerine kitap desteği sürüyor

Şanlıurfa'da öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için kent genelinde kütüphane ve kitap evleri kuran büyükşehir belediyesi, okul kütüphanelerine desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Eyyübiye ilçesinde bulunan Eyüp Güncü Anadolu Lisesi ve Halilliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip liselerinin kütüphanelerine hazırlanan kitap setleri, okul müdürleri ve öğretmenlere teslim edildi. Kitapları okula götüren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ve Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci eğitime yönelik desteklerin devam edeceklerini söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Özçınar, "Kütüphaneler ve eğitim şube müdürlüğümüz tarafından hazırlanan kitap setlerini okullarımıza getirdik. Okuyan öğrenciler oldukça, biz de kitap sayısını daha da arttıracağız. Ayrıca derslerde araştırmalara yardımcı olmak için kaynak kitaplar göndereceğiz. Bizim isteğimiz çocuklarımızın başarılı ve mutlu olmasıdır" dedi. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler, büyükşehir belediyesine kitap ve eğitim desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dağıtım yapılan okullara 100 adetlik setler şeklinde hazırlanan Türk ve yabancı yazarların seçkin eserlerinden oluşan kitaplar armağan ediliyor.