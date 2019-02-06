Okul müdürleri nevşehir semineriyle ara tatilde moral depoladı

Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Viranşehir Kaymakamlığı ve Viranşehir Belediyesinin katkılarıyla 01-03 Şubat 2019 tarihlerinde Nevşehir-Kozaklı'da okul Müdürlerine yönelik ‘'Paylaşım, Değerlendirme ve Motivasyon Semineri ‘' düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Nevşehir-Kozaklı'da “Paylaşım, Değerlendirme ve Motivasyon Semineri” kapsamında Viranşehir ilçesinde görev yapan tüm okul/kurum müdürleri ile bir araya geldi.

Seminere, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Zeydan Kurt, İlyas Koyuncu, Ekrem İştin, Mehmet Şirin Esen ve Okul/kurum Müdürleri katıldı. Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın sunduğu semineri katılımcılar ilgiyle takip etti. Sunumun bitiminde Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'a Şanlıurfa ilini sembolize eden el işçiliği ile işlenmiş bir çanak takdim etti.

Seminer programı 31 Ocak gecesi Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden kalkan araçlarla başladı. 1 Şubat cuma günü Sabahın ilk ışıklarında Nevşehir'e varan kafile, kahvaltının yapılmasının ardından rehberlerin eşliğinde Kapadokya, Ürgüp ve Göreme'de turistik alanlar gezildi. İkinci gün okul müdürleri, müdürlük görevini icra ettikleri okullarında eğitime dair yaşadıkları güzel anıları paylaştılar. Kafile daha sonra Kayseri Erciyes dağına uğrayarak iki saatlik bir gezinti gerçekleştirdi.

Gezi programı hakkında bir değerlendirme yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, “Öncelikle bizleri kırmayıp, yoğun iş programına semineri de dahil ederek bilgi, birikim ve tecrübelerini bizlerle paylaşan Din Öğretimi Genel Müdürümüz Sayın Nazif Yılmaz'a, desteklerini bizlerden esirgemeyen Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'ye ve Viranşehir Belediyesine teşekkür etmek istiyorum. Program çerçevesinde yaptığımız etkiliklerle kurum müdürlerimize verimli bir gezi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bu programa sadece kurum/okul müdürlerimizi dahil ettik. Bir sonraki programa müdür yardımcılarını da dahil etmeyi düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla imkanlar dahilinde bu ve buna benzer programları sıklıkla yapmak istiyoruz” diye konuştu.