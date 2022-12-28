Okul önünde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde okul önünde uyuşturucu madde satarken yakalanan şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki Mevlana Ortaokulu önünde devriye atan Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir şüpheliyi fark ederek üzerini aradı. Yapılan aramada, şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu maddesi metamfetamin ele geçirildi. Okul önünde uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan M.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.