Okullarda beslenme ve hijyen konularında interaktif eğitimler verdi

Haliliye Kaymakamlığı ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalının birlikte yürüttüğü "Okullarda Genel Sağlığın Geliştirilmesi Projesi" tamamlandı.

Projeye, kırsal ve kentsel bölgeden 12 ilköğretim okulunda yaklaşık bin 200 öğrenci katıldı. Öğrencilere interaktif yöntemler kullanılarak beslenme ve el hijyeni ile ilgili bilgi ve beceri kazandırıldı. Verilen eğitimlerin etkinliği de yapılan uygulamalarla pekiştirildi.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Koruk ve Dr. Öğretim Üyesi Burcu Beyazgül'ün danışmanlığında yürütülen projede araştırma görevlileri, doktorlar ve intörn doktorlar aktif olarak görev aldılar.

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Koruk, eğitimin içeriğinin öğrencilerin yaşları ile uyumlu olması, öğrencilerin eğitimlere aktif katılımının sağlanması, konuların, uzman sağlık profesyonellerince verilmesiyle başarılı olduğunu belirterek bu eğitimlerin davranışa dönüşebilmesi için okul ve aile tarafından da pekiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencileri sağlıklı gıda tüketimine teşvik etmeliyiz

Özellikle hijyen eğitimlerinin tamamlanması açısından okullarda tuvalet ve lavaboların temizliğinin sürekli sağlanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Koruk, “Okul tuvaletlerinde su, sabun, tuvalet kağıdı bulundurulması çok önemlidir. Beslenme açısından da okul kantinlerinde çocukların gelişimine uygun gıdalara yer verilmesi ve öğretmenler tarafından bunların tüketiminin teşvik edilmesi çok yararlı olacaktır. Öğrencilere beslenme bilgilerinin öğretilmesi, öğrenilen bilgilerin davranışa dönüştürülmesinin sağlanması, yanlış beslenme alışkanlıklarına zamanında müdahale edilmesi ve beslenmede örnek olunması gereklidir. Okul beslenme çantasını hazırlayan ebeveynler için de broşür, konferans vb. bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir” diye konuştu.