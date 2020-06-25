Okullarda YKS hazırlığı

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kent genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı öncesi tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yapıldı. Okullarda tırabzanlardan kapı kollarına, öğrencilerin oturacağı sıralardan öğretmen masalarına temasın olabileceği her nokta steril hale getirildi. Öğrencilerin sınavda görevlilerinin temas edebileceği her nokta ilaçlandı. Tırabzanlar, kapı kolları, sıralar, masalar steril hale getirilirken temizliği yapılan sınıfların kapıları sınav günü açılmak üzere kapatıldı.