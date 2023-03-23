Okuma evleri ramazan ayında da gençlerin hizmetinde

İftar sonrası da açılacak olan okuma evlerinden gençler saat 23.00'e kadar yararlanabilecek

Karaköprü Belediyesinin gençlere konforlu bir ortamda ders çalışma ortamı sunan okuma evleri Ramazan ayında da sınavlara hazırlanan gençlerin hizmetinde olacak. Sadece Ramazan ayında geçerli olmak üzere okuma evlerinin hizmet saatleri güncellenirken, belirlenen saatler arasında gençler sessiz ve rahat ortamda sınavlara hazırlanıp ders çalışabilecek.

Gençlerin talebi ve Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla okuma evleri Ramazan ayında iftardan sonra da gençlerin hizmetine açık olacak. Esentepe, Atakent ve Seyrantepe Okuma Evleri sabah 08.00-18.00 ile iftardan sonra 20.00-23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Halk kütüphanesi ve Doğukent okuma evi de taleplere göre 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, okuma evlerinin öğrencilere fayda sağlaması için hizmet verdiğini belirterek öğrencilerin Ramazan ayında bu hizmetin iftar sonrası da devam etmesi yönündeki taleplerine karşılık verip saatleri güncellediklerini dile getirdi.

Öğrenciler yapılan saat güncellemesi ve okuma salonlarının iftardan sonra da kendilerine tahsis edilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Baydilli'ye ve okuma evlerindeki personele teşekkür ettiler.