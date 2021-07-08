Öldürülen emlakçının cinayet zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'da iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden emlakçının cinayet zanlısının üvey oğlu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede emlakçılık yapan 53 yaşındaki İbrahim Aslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saklandığı evde yakalandı

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada cinayeti emlakçının üvey oğlu Mustafa D.'nin alacak verecek meselesi nedeniyle işlediği belirlendi. Mustafa D., jandarmanın operasyonuyla kırsalda saklandığı evde yakalandı. Karakola götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.