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Öldürülen tır sürücüsünün cenazesi Adli Tıpa kaldırıldı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde aracında silahla öldürülen tır sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde aracında silahla öldürülen tır sürücüsünün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ayaklı Mahallesi'nde 34 ZM 2645 plakalı tırın içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören mahalleli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, silahla öldürülmüş kişinin Cihan Kızılkaya olduğunu belirledi. Kızılkaya'nın İstanbul'daki bir firmada şoförlük yaptığı ve Irak'a bakır kablo götürdüğü öğrenildi. İddiaya göre, sürücü silahla öldürüldükten sonra bakır kablolar başka bir araca yüklenerek çalındı. Kızılkaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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