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Oluğa sıkışan ebabil kuşu için seferber oldular

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulun yağmur oluğuna sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulun yağmur oluğuna sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.


Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Alparslan İlköğretim Okulunun çatı kısmına bir kuşun sıkıştığını gören okul personeli durumu itfaiye birimlerine bildirdi. Okula gelen itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle kuşu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla çatıya ulaşan ekipler kuşun nadir olarak görülen ebabil kuşu olduğunu belirledi. Ayağına sarılan ipi çözdükten sonra kuşu kurtaran ekipler, su verdikten sonra kuşu doğaya saldı.

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