Ölüme terk ettiği köpek gece yarısı ameliyata alındı

Şanlıurfa'da bir sürücünün çarparak ölüme terk ettiği köpek, hayvan dostu belediye ekipleri tarafından yaralı halde getirildiği klinikte ameliyata alındı. Kaza sonrası ayağı kırılan köpeğe, gece yarısı anestezi altında bir buçuk saatlik cerrahi operasyon yapıldı.

Şanlıurfa'da belediye bünyesinde hizmet veren hayvan kurtarma ekipleri, Akçakale ilçesinde hayvan dostu duyarlı vatandaşlar tarafından alınan bir ihbarı değerlendirerek yola çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, bir köpeğin yaralı halde yol kenarında ölmek üzere olduğunu gördü gördü. Ekiplerce hayvan ambulansına konulan köpek, Karaköprü ilçesindeki bir veteriner kliniğine getirildi. Burada sedye ile içeri alınan köpek, veteriner hekim İbrahim Halil Kılıç ve ekibi tarafından acil olarak ameliyata alındı. Kaza sonrası ayağı kırıldığı ve çok kan kaybettiği öğrenilen köpeğe, gece yarısı anestezi altında bir buçuk saatlik cerrahi operasyon yapıldı. Operasyon sonrası köpeğin 4 hafta boyunca özel bir odada kontrol altında tutularak, tedavisinin sürdürüleceği bildirildi.

Belediye Başkan yardımcısı ekibi kutladı

Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan, haber üzerine kliniğe gelerek, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı. Belediye ekibini kutlayan Çokan, “Akçakale yolunda bir hayvanımızın kaza geçirdiği ihbarı geliyor, bizim arkadaşlarımız bölgeye giderek derhal müdahale ediyorlar. Müdahale sırasında hayvanın yaralı olduğunu görüyorlar. Derhal hayvanı araca alıp Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir şekilde kliniğe getiriyorlar. Şu anda tedavi altına alındı. Bir buçuk saatlik bir operasyonu var. İnşallah doktorlarımızdan müjdeli bir haber bekliyoruz" dedi.

Hayvan Kurtarma ekibinden Mehmet Kırmızı, “Sahipsiz hayvanlar bizim için çok önemlidir. Özellikle de şu anda ameliyata alınan köpeği, operasyon sonrası 4 hafta süreyle güzel bir odada tedavisini takip edeceğiz. Köpek tamamen iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız" ifadelerini kullandı.