Onarılan tarihi camiler bayram sonrası ibadete açılıyor

Şanlıurfa'da 4 yıl önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatılan Döşeme Camisi olarak bilinen Halil Ür-Rahman Camisi ile minaresindeki süslemeleri ile dikkat çeken Pazar Camisi bayram sonrası ibadete açılıyor.

Balıklıgöl platosunda taban kayması nedeniyle 4 yılı aşkın süredir ibadete kapalı olan 8 asırlık Halil Ür-Rahman Camisi ve minaresindeki süslemeleri ile dikkat çeken Pazar Camisi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Tarihi camilerin bayram sonrası ibadete açılması bekleniyor.

4 yıldır ibadete kapalı

Balıklıgöl platosunda yer alan ve halk arasında Döşeme ismiyle anılan, taban kaymasından dolayı içi su ile dolan Halil Ür-Rahman Camisi, restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıl önce ibadete kapatıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışması ile caminin içindeki su birikintisi ve çatlaklar giderildi.

Pazar Camisi de ibadete açılıyor

Tarihi hanlar bölgesindeki Kemerciler Çarşısı'nda yer alan, içinden Balıklıgöl'den akan suyun geçtiği, 12. yüzyılda yapılan ve minaresindeki süslemeden dolayı Zengiler Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen Pazar Camisi de restorasyon sonrası ibadete açılıyor.

Dört unsur üzerine çalışıldı

İki caminin de restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, "Vakıflar Genel Müdürlüğü geçmişte ecdadımızın bize bıraktığı eserleri daha ileri bir seviyeye ulaştırmak için oldukça fazla gayret göstermektedir. Bugün de Şanlıurfa ilinde, tarihi hanlar bölgesinde bulunan Pazar Camisi'ndeyiz. Aynı zamanda buraya yakın bir mesafede Halil Ür-Rahman Camisi'nde, halk arasındaki değimiyle Döşeme Camisi'nde de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İkinci katları yıkıldı

Palalı, "Pazar Camisi'nin 12. yüzyılın ikinci döneminde yapıldığı düşünülüyor. Herhangi bir kitabesi bulunmamasına rağmen minaredeki süslemelerden dolayı Zengiler Dönemi'nde yapıldığı anlaşılıyor. 2017 yılında ihalesi yapılarak yer teslimi yapıldı ve 2018 yılı başı itibariyle buradaki çalışmalar başladı. Buradaki restorasyon çalışmaları uzun süreli bir işlem olduğu için öncelikle caminin statik açıdan güçlendirilmesine başlandı. Bizler için restorasyonun en önemli aşaması olan eseri özgün haline getirme hususunda yapılan çalışmalarla sonradan yapılan ikinci katları yıkıldı. Ramazan bayramı sonrası bu camiyi tamamen ibadete hazır hale getireceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Yağışlar çalışmaları aksattı

Palalı, "Balıklıgöl platosunda yer alan ve 4 yılı aşkın süredir ibadete kapalı olan Halil Ür-Rahman yani Döşeme Camisi'nde Türkiye'deki en kapsamlı en etkili restorasyonu oldu. Caminin ibadete açılmasıyla ilgili yine bayram ertesine doğru yaklaşıyoruz. 4 yıl gibi uzun siren bir süreç oldu fakat eminim ki bittikten sonra ziyaret eden vatandaşlarımız açısından çıkacak eserin niteliği, restorasyon sonrası çıkacak görünüş eminim ki bu süreyi unutturacaktır. Döşeme camisi de inşallah ibadete bayram sonrası açılacaktır. Yine tarihi hanlar bölgesinde, tarihi sokaklar bölgesinde olan Hekim Dede Camisi'nde de bu güne kadar, 100 yıldan fazla süredir yapılmamış olan restorasyon Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir. Bu yılki gecikme ilimizden görülen yağışlardan kaynaklandı” dedi.