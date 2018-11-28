Şanlıurfa'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez ve Çankaya mahalleleri ile Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi ve Veysel Karani mahallelerindeki is yerlerinin kilitlerini kırarak sigara çalan 2 kişi güvenlik kameralarından kaçamadı. İş yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralara yakalanan şahısların kimliklerini belirledi. Geniş çaplı çalışma sonucunda isimlerinin M.E.D. ve R.B. olduğu belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polis baskınında şahısların iş yerlerinden çalmış oldukları sigaralar de ele geçirildi.