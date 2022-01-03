Önce kayak keyfi sonra halay

Şanlıurfa'da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi Karacadağ'da ziyaretçiler ilk önce kayak keyfi yaşadı, sonra ise halay çekti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi, 2022 yılın ilk günlerinde vatandaşların akınına uğradı. Geçen yıl pandemi ve kar yağışının az olması nedeniyle açılmayan merkezde bu yıl kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Merkez özellikle Şanlıurfa ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Batman, Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. İki yıl aradan sonra kayak yapmanın keyfini yaşayan ziyaretçiler, daha sonra ise kar ve tipi altında davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ'da bu yıl sezonu açtıklarını söyleyen Kayak Merkezi Sorumlusu Orhan Atilla, ”Hafta sonları kalabalık artıyor. Hafta içi de burası açık. Misafirlerimiz Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa il ve ilçelerinden geliyor. Önümüzdeki yıl inşallah tesisi genişletiyoruz” dedi.

İstanbul'da yaşayan Yunus Soluk ise kış tatili için Siverek'e geldiklerini belirterek, “İstanbul'da yaşıyorum. Kış tatili için Siverek'e geldik. Bunu da Karacadağ'da değerlendirmek istedik. Hem kayak yaptık hem de piknik. Buralar çok güzel, tarihi olan yerler. Tabii daha da güzel olabilir" dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte Karacadağ'a gelen Nesrin Yalçın ise “Hafta sonunu arkadaşlarla değerlendirmek için geldik. Bölgenin tek kayak merkezi. Eksikleri olsa da gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.