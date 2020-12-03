Online eğitime tablet desteği

Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet bilgisayar hediye edildi.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, uzaktan eğitime geçmek durumunda kalan öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın öğrencilere destek amacıyla “Uzaktan eğitime yakın destek” sloganıyla başlattığı tablet bilgisayar dağıtımı, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Tablet bilgisayara kavuşan çocuklar, online eğitimde artık daha rahat ders çalışacaklarını dile getirdi.