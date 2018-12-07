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Önüne gelen araca çarpıp kayıplara karıştı

Şanlıurfa’da sürücüsünün çocuk olduğu iddia edilen otomobil, önüne gelen araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da sürücüsünün çocuk olduğu iddia edilen otomobil, önüne gelen araca çarptıktan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü otomobille ilerlerken park halindeki 2 otomobile çarptı. Yoluna devam eden sürücü, bu defa seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde kazaya aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam ederek kayıplara karıştı. O anda oradan geçen bir motosiklet sürücüsü ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Sürücünün çocuk olduğu iddia edildi


Olay yerine gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayı duyup gelen araç sahipleri ise büyük şaşkınlık yaşadı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün çocuk olduğunu iddia etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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