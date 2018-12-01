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Orgeneral Çetin Şanlıurfa Emniyeti'ni ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Bir dizi temasta bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, akşam saatlerinde beraberindeki askeri heyetle İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu ziyaret etti. Polisler tarafından resmi olarak karşılanan Çetin, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile birlikte makam odasına geçerek bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri de hazır bulundu.


Jandarma Genel Komutanı Çetin, emniyet personelinin yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ise Çetin'e ziyaretinden dolayı hediye takdim etti.

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