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Orman temalı oyun grupları kuruldu

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklara orman temalı yeni oyun grupları kuruyor.


Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelindeki parklara, orman temalı yeni oyun grupları kuruyor. İlçe genelinde birçok yeni yeşil alan çalışması yapan Eyyübiye Belediyesi, Şanlıurfa'da bir ilk olan orman temalı çocuk oyun grupları kurdu. Ekipler, çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamak ve çocukların özgüvenini geliştirmek için orman temalı ilk oyun grubunun monte işlemini tamamladı. Çocuk oyun gruplarının montajını merakla gözlerle izleyen çocuklar Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

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