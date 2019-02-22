Ortopedik Engelliler Derneğinden Demirkol'a ziyaret

Engelsiz bir Haliliye için fiziksel engellerin yanında düşüncedeki engelleri de kaldırdıklarını ifade eden Başkan Demirkol, “2014 yılında göreve başladığımız günden bugüne tüm engellilerimizin yanında olduk, hizmetinde olduk” dedi.

Şanlıurfa Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hüseyin Şat ve dernek üyeleri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Engellilere yaptığı hizmetlerden dolayı Demirkol'a teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Şat, engelli dostlarının Haliliye Belediyesi ile gezilere gidip, etkinliklere de katıldığının altını çizdi.

Demirkol'un her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Hüseyin Şat, yaptığı açıklamada, “Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, göreve başladığı günden bugüne engellilerimizin engelli dostu olarak yanında olmuştur. Belediyemiz 5 yıl boyunca gezi programı, etkinlikler, yardımlar ve ne talebimiz olmuşsa bizlerin yanında olmuştur. Teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol da yaptıkları ziyaretten dolayı dernek üyelerine teşekkür ederek “Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak, fiziki şartların yanında en önemlisi beynimizdeki engelleri ortadan kaldırmak dedik. Bu anlamda biz, 2014 yılında göreve başladığımız günden bugüne tüm engellilerimizin yanında olduk, hizmetinde olduk. Engellilerimize daha önce tatmadıkları lezzetleri tattırdık. Bu anlamda engellilerimizin bir kısmını Mersin'e, Bodrum'a, bir kısmını Kuşadası ve Alanya'ya gönderdik. Engellilerimizin bir kısmı ilk defa denizle tanıştı” diye konuştu.

Açıklamaların ardından dernek üyeleri, Başkan Demirkol ile sohbet ettikten sonra belediyeden ayrıldı.